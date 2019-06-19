Опубликованы кадры массовой драки на востоке Москвы

Следственный комитет России опубликовал кадры драки, произошедшей на востоке Москвы возле станции метро «Электрозаводская» утром в среду, 19 июня.

На кадрах с камер видеонаблюдения видны двое мужчин, после короткой потасовки один из них оказывается на земле. К нему подходят несколько человек, которые затем удаляются. В конце ролика несколько участников драки спасаются бегством, скрываясь в метро.

Московская полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего инцидента. В результате драки погиб один человек. По предварительным данным, он скончался от ножевого ранения. Еще трое были госпитализированы с телесными повреждениями. Одна из очевидцев инцидента ранее рассказала «Звезде», что всего в конфликте принимали участие около 5-7 человек, нескольким из которых удалось убежать.