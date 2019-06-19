В МО РФ опровергли сообщения об изменении порядка присвоения звания «старший лейтенант»

В Минобороны РФ опровергли сообщения ряда СМИ о о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант». С соответствующим заявлением выступила пресс-служба военного ведомства.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», - сообщили в военном ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что порядок присвоения очередного воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237.

«Данной статьей определено, что военнослужащему для присвоения воинского звания "старший лейтенант" установлен срок 3 года прохождения военной службы в воинском звании "лейтенант"», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в тоже время, пунктом 4 данной статьи определено, что для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, устанавливается срок военной службы в воинском звании «лейтенант» 2 года.

«В тоже время, пунктом 4 данной статьи определено, что для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, устанавливается срок военной службы в воинском звании "лейтенант" 2 года», - подчеркнули в Минобороны.

В свою очередь студенты, окончившие военные учебные центры при гражданских вузах по программам подготовки офицеров приобретают статус военнослужащего только по окончанию учебного заведения и присвоения первого воинского звания «лейтенант». Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант» составляет 3 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Минобороны сообщила, что Минобороны якобы меняет правила присвоения званий, согласно которым все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы.