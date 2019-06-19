Кадры подготовки к конкурсу «Арми-2019» «Открытая вода»

Военные инженеры форсировали водную преграду. Их задача - перебросить тяжелую технику на тут же собранном пароме.

Бронемашины буксируют катерами на расстояние больше 120 метров.

Сделать все нужно максимально быстро, пока переправу не обнаружил условный противник.

В 2018 году в международном финале конкурса «Открытая вода», неизменно проводимом в городе Муроме в акватории реки Ока, свои навыки, умения и мастерство продемонстрировали понтонные подразделения Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Конкурс включал в себя шесть различных задач (упражнений): инженерную разведку водной преграды, оборудование подъездов к водной преграде с применением путепрокладчика БАТ-2, десантную переправу на плавающих транспортерах ПТС-2, паромные переправы на взводных и ротных паромах из состава парка ПП-2005М.