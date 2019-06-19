В Донбассе артобстрел повредил шахту и жилые дома
Во всех домах пострадало остекление, частично кровля и газопроводные магистрали; повреждения также получил один автомобиль.
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В Донецке произошел обстрел, в результате которого пострадали шахта с находящимися в ней горняками, и жилые дома.
В частности, повреждения получили несколько домов на улице Козлова и на площади Петровского. Во всех пострадало остекление, частично кровля и газопроводные магистрали. Также повреждения получил один автомобиль.
По сведениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела пострадал вентилятор главного проветривания в шахте имени Челюскинцев. Горнякам удалось подняться на поверхность, пострадавших среди них не оказалось. По предварительным данным, жертв среди мирного населения также нет.