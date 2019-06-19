В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Трампа на G20

Новостей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Кремль формирует график двусторонних встреч на саммите, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

«В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке, но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», - пояснил Песков.

О возможной встрече Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом также никакой информации пока нет, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента не исключал общения Трампа и Путина «на ногах» на полях саммита G20. В то же время Песков подчеркивал, что полноформатной встречей такой диалог являться не будет.

Недавно американский президент Дональд Трамп заявлял о своих планах поговорить с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 с Владимиром Путиным. Последний раз лидеры двух государств встречались в июле 2018 года в Хельсинки.