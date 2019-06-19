СК РФ выяснит причину нехватки льготных лекарств в российских аптеках

Глава следственного комитета поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников. Проверки пройдут сразу в нескольких регионах, после того, как на центральных каналах показали сюжеты о перебоях с обеспечением бесплатными медикаментами. Так, «Звезда» рассказывала истории людей, которые месяцами вынуждены ждать жизненно необходимые препараты.

Татьяна Киселева крепко сжимает в руках рецепты. Надеется, что в этот раз она получит спасительные лекарства. И, наконец, перестанет чувствовать боль во всем теле. Хотя бы на время. У женщины заболевание иммунной системы.

В аптеках Татьяне говорят, что льготных лекарств нет и предлагают купить медикаменты самостоятельно. А на это нужно 180 тысяч рублей в месяц, хотя с ее диагнозом положены бесплатные медикаменты. Есть и другой вариант - лечиться российским аналогом, который дешевле импортного лекарства в 5 раз, однако противопоказан многим пациентам.

А вот Татьяна Павлова из Ярославля, несмотря на противопоказания, согласилась лечить своего сына подобным препаратом. От безысходности. Спустя три месяца 16-летний мальчик потерял 9 килограммов и почти перестал есть. У ребенка муковисцидоз. Это неизлечимая генетическая болезнь. Без нужных медикаментов с таким диагнозом не доживают и до 30.

Жалобы на нехватку льготных лекарств по всей России. Росздравнадзор провел масштабную серию проверок. Нарушения были выявлены в 25 регионах страны. Пациенты Брянской, Самарской областей годами ждут препаратов. Речь о самых тяжелых заболеваниях - астме, диабете, онкологии.

Уже известно, что во многих регионах все необходимые средства из бюджета были выделены, лекарства закупили. Но они почему-то так и остались на складах. Что произошло дальше, по какой причине они так и не дошли до людей, теперь предстоит разбираться Следственному комитету.