Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян могут начать лишать прав за отсутствие ОСАГО

Кристина Волкова
12:03 19.06.2019
Авторы законопроекта предлагают увеличить штраф на 5 тысяч рублей или лишать водительских прав.
Россиян могут начать лишать прав за отсутствие ОСАГО
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

В Государственную думу поступил на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований в полисе ОСАГО. Проект закона внес парламент Кабардино-Балкарии, в данный момент он опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы законопроекта предложили увеличить штраф на пять тысяч или изымать водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев. Напомним, сейчас размер штрафа составляет 800 рублей и может быть сокращен до 400 при оплате в течение первых 20 дней.

При этом в тексте документа отмечается, что наказание следует распространять на тех, у кого после двойной проверки не обнаружится полис.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на официальную статистику, согласно которой в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось на сорок процентов по сравнению с 2016 годом. Кроме того, парламентарии привели данные Российского союза страховщиков, в котором говорится о трех миллионах автомобилистов, не имеющих полиса.

«Указанная цифра продолжает расти», - указано в документе.

Также в документе говорится, что при отсутствии у виновника аварии ОСАГО другие пассажиры-участники ДТП оказываются в ситуации, когда не могут отстоять свое право на возмещение ущерба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.06.2019, 08:50
На авиасалоне «Ле-Бурже» оценили перспективы Boeing
Дата19.06.2019, 09:50
«Искандеры» в Ставрополье нанесли «удары» по противнику
Дата18.06.2019, 16:08
Президент РФС не исключил переноса ЧМ-2022 после ситуации с Платини
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.06.2019, 01:00
Абсолютная победа в воздухе: какое вооружение получит новейший Су-57
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:30 В стране и мире
Видео
Бросились врассыпную: первые секунды после массовой драки в Москве попали на видео
10:45 В стране и мире
Видео
ФСБ и СК РФ провели обыски по делу о финансировании ИГИЛ* в семи регионах России
10:27 В стране и мире
В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору напитков в жару
09:50 В стране и мире
Видео
Киркоров показал кадры жесткой посадки своего самолета в Домодедово
09:30 В стране и мире
Видео
Прицеп и осколки лобового: первые кадры с места ДТП с автобусом в Краснодарском крае
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Малиновый нарушитель»: супер-кар обогнул машину ГИБДД, чтобы не общаться с полицейскими
Китайские СМИ спрогнозировали итог противостояния американских ракет и российских РЭБ
Черепа на деревьях: жуткая находка в лесу испугала жителей Челябинска
Видео
Зашифрованная и таинственная: блогеру удалось снять «Зону 51» на видео
Видео
Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке Т-55: видео
Видео
«Все ходим под Богом»: Киркоров рассказал о жесткой посадке в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.