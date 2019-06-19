Россиян могут начать лишать прав за отсутствие ОСАГО

В Государственную думу поступил на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований в полисе ОСАГО. Проект закона внес парламент Кабардино-Балкарии, в данный момент он опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы законопроекта предложили увеличить штраф на пять тысяч или изымать водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев. Напомним, сейчас размер штрафа составляет 800 рублей и может быть сокращен до 400 при оплате в течение первых 20 дней.

При этом в тексте документа отмечается, что наказание следует распространять на тех, у кого после двойной проверки не обнаружится полис.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на официальную статистику, согласно которой в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось на сорок процентов по сравнению с 2016 годом. Кроме того, парламентарии привели данные Российского союза страховщиков, в котором говорится о трех миллионах автомобилистов, не имеющих полиса.

«Указанная цифра продолжает расти», - указано в документе.

Также в документе говорится, что при отсутствии у виновника аварии ОСАГО другие пассажиры-участники ДТП оказываются в ситуации, когда не могут отстоять свое право на возмещение ущерба.