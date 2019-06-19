«Малиновый нарушитель»: супер-кар обогнул машину ГИБДД, чтобы не общаться с полицейскими

В Сети опубликовано видео неудавшейся погони сотрудников столичной автоинспекции за водителем на супер-каре. Ситуация произошла на Воробьевых горах.

Появившись в кадре, автолюбитель на малиновом Lamborghini Huracan притормаживает, чтобы пересечь лежачего полицейского. Тут же его обгоняет автомобиль ГИБДД, который, судя по скорости, преследовал его до начала видео, и встает, преграждая дальнейший путь. Полицейский уже вышел из автомобиля и направился к супер-кару, однако, его водитель решил, что не хочет начинать общение с правоохранителями, и, вильнув в сторону, нажал на педаль газа. Сотрудник ГИБДД поспешил обратно в патрульную машину, но Lamborghini был уже далеко. О дальнейшей судьбе «малинового нарушителя» ничего неизвестно.