Бросились врассыпную: первые секунды после массовой драки в Москве попали на видео

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, на которых предполагаемые участники драки, произошедшей на востоке Москвы, скрываются с места происшествия. Видео снял один из жителей столицы.

На записи видно, как три человека бегут по двору многоквартирного дома. По словам автора видео, эти люди могут быть причастны к драке, произошедшей рано утром возле станции метро «Электрозаводская».

Московская полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, произошедшего на Семеновской площади. В результате драки погиб один человек. По предварительным данным, он скончался от ножевого ранения. Еще трое были госпитализированы с телесными повреждениями.

Как ранее рассказала «Звезде» очевидец случившегося, всего в конфликте принимали участие около 5-7 человек. Нескольким из них удалось убежать.

Полиция опрашивает свидетелей и разыскивает всех причастных к конфликту.