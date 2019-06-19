Зашифрованная и таинственная: блогеру удалось снять «Зону 51» на видео

Окутанная тайнами секретная американская военная база «Зона 51» попала на видео. Кадрами поделился один из блогеров на YouTube.

По его словам, ролик был снят после поездки на пик Тикабу, который якобы находится вблизи с «Зоной 51». Воздушное пространство над ней закрыто, известно лишь то, что расположена она в штате Невада, сообщает автор видео.

Блогер рассказал, что ему якобы удалось снять боевой вертолет, взлет самолета и несколько крупных ангаров. При этом в достоверности ролика, снятом в плохом качестве, убедиться нет никакой возможности.

Под «Зоной 51» принято понимать объект различных конспирологических теорий, которые включают в себя в том числе рассказы о «встречах» с пришельцами, а также о якобы увиденных НЛО. Считается, что большая часть базы расположена под землей.

Буквально накануне два авторитетных американских издания заявили об инопланетной угрозе для США. Причем журналисты привели ряд аргументов в пользу своей гипотезы.