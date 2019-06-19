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В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору напитков в жару

Кристина Волкова
10:27 19.06.2019
Уточняется, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае.
В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору напитков в жару
© Фото: imagefruit imageBROKER.com Globallookpess

«Роскачество» дало несколько советов о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды. В ведомстве подчеркнули, что употреблять «газированные сладкие напитки» не стоит из-за высокого содержания сахара, а вместо этого лучше пить чай или питьевую воду.

Что касается воды, в первую очередь рекомендуется учитывать общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае. Уточняется, что вода высокого качество имеет в составе не менее 200 – 300 мг/л минеральных веществ. Кроме того, еще одним важным составляющим при выборе воды является ее производство.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», - отмечается в заявлении.

Представители ведомства также заявили, что утолять жажду можно и квасом, однако в этом случае важно не спутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать продуктам, сделанным по ГОСТу.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что жителей Центрального федерального округа вновь ожидает жара до +30 градусов, а в ночное время отметка едва ли опустится ниже +12 градусов. При этом не исключены кратковременные дожди.

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