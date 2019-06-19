Китайские СМИ спрогнозировали итог противостояния американских ракет и российских РЭБ

Армия США бессильна перед российскими системами радиоэлектронной борьбы, к такому выводу пришло китайское издание Sina.

Утверждается, что после распада СССР, Штаты практически перестали развивать данное направление у себя и сконцентрировались на развитии ВВС, которые, по мнению американского командования, будут наносить точечные удары по предполагаемому противнику с помощью ракет с наведением по GPS.

Однако тут, как пишет издание, США просчитались. После войны в Ираке американские инженеры создали поколение ракет, устойчивых к создаваемым российскими РЭБ помехам. Однако вскоре российские специалисты смогли буквально «взломать» систему передачи координат и полностью подавить ее.

Сейчас, по мнению издания, для США первоочередно перевооружить свои подразделения РЭБ, однако, дело осложняется нехваткой квалифицированных научных кадров.