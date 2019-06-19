«Экстремалы» кубарем скатились в джипе с холма: видео

Джип Mitsubishi Pajero кубарем скатился с сопки Холодильник во Владивостоке. Момент катастрофы был зафиксирован на видео и опубликован в сети Instagram случайный свидетелем, гулявшим в этом время с собакой.

На кадрах видно, как автомобиль стоящий на вершине сопки, резко начинает движение, но тут же катится вниз со склона. По пути внедорожник несколько раз переворачивается в воздухе, а водитель и пассажир вылетают из салона через открытые окна авто.

По словам очевидца, на место прибыла скорая и сотрудники ДПС, обоих увезли без сознания в больницу. Позднее в пресс-службе ГИБДД Владивостока подтвердили информацию об инциденте.

По имеющимся данным, в салоне джипа находились мужчина 1981 года рождения, который в тяжелом состоянии был направлен в реанимацию в Тысячекоечную больницу. Вторым пассажиром, со слов представителя ГИБДД, была женщина. Она отделалась легкими травмами и испугом.