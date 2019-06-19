ФСБ и СК РФ провели обыски по делу о финансировании ИГИЛ* в семи регионах России

ФСБ России совместно с коллегами из МВД, СК РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу пресекли деятельность ячейки сторонников террористической группировки ИГИЛ*, которые собирали и переправляли ее представителям денежные средства.

Члены ячейки действовали на территориях Москвы, Московской области, Красноярского края, Астраханской области, Ханты-Мансийского АО, Ставропольского края и Дагестана. Сторонникам террористов удалось собрать не менее 8 миллионов рублей.

Для своей деятельности задержанные использовали банковские карты, на которые делали денежные переводы, и которые затем передавали на оставшиеся под контролем боевиков территории Сирии.

По факту преступной деятельности СК РФ возбудил уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности. Правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») – запрещенная на территории России террористическая организация.