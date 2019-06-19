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Минобороны РФ: ситуация в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь» стремительно ухудшается

Александр Пешков
10:30 19.06.2019
В ужасающих условиях в лагере находятся 28 тысяч сирийцев, в основном женщины и дети.
Минобороны РФ: ситуация в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь» стремительно ухудшается
© Фото: Aboud Hamam, dpa Globallookpress

Руководство США, преследуя лишь собственные политические интересы, по-прежнему препятствует процессу расселения беженцев, заявили руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«При этом гуманитарная ситуация в лагере, где продолжают находиться в ужасающих условиях еще около 28 тысяч сирийцев, стремительно ухудшается. Ответственность за жизнь людей, вынужденных по-прежнему влачить жалкое существование в «Рукбане», целиком лежит на американской стороне», - сказал Мизинцев.

Он также подчеркнул, что у Минобороны РФ Вызывают обеспокоенность оценки профильных структур ООН ситуации в «Эль-Холе», сильно преуменьшающие масштабы гуманитарного бедствия в лагере.

«Обращаем внимание всемирной организации, что на сегодняшний день вопреки многочисленным обещаниям американской стороны ни одна из проблем беженцев не решена. В настоящее время в лагере «Эль-Холь» в ужасающих условиях продолжают находиться около 72 тысяч человек, из них 91 процент составляют женщины и дети, при этом до 65 процентов всего населения лагеря - это несовершеннолетние возрастом до 12 лет», - сказал Мизинцев.

В сообщении подчеркнуто, что большинство из них по-прежнему не имеют нормального жилья, люди скученно ютятся в самодельных палатках. Вывоз бытовых отходов все еще не организован. Такие условия проживания, с учетом наступления жары, сохраняющейся нехватки продовольствия и качественной питьевой воды, ведут к вспышкам инфекционных заболеваний. При этом беженцы лишены необходимой медицинской помощи, в больницах нет квалифицированного персонала.

«В «Эль-Холе» процветает криминал, различные группы беженцев конфликтуют друг с другом, регулярно происходят столкновения с охраной. Неспособность администрации лагеря и ее американских кураторов взять ситуацию под контроль, обеспечить в нем порядок и безопасность ведет к продолжающимся страданиям и гибели людей», - заявил Мизинцев.

Он также выразил уверенность, что считает единственным возможным решением проблемы «Рукбана» и «Эль-Холя» является организация скорейшего возвращения их населения в родные места и ликвидация этих лагерей. Со стороны властей Сирии для этого все готово, требуется лишь конструктивная позиция американской стороны.

«Однако США и их союзники вместо реальной помощи в восстановлении мирной жизни в республике продолжают кампанию по дискредитации законной власти в Сирии. Для этого привлекаются различные неправительственные организации,тиражирующие материалы с беспочвенными обвинениями руководства САР в массовом нарушении прав беженцев, а также в намеренном противодействии гуманитарным усилиям западных стран. Таким образом, США и их союзники лицемерно пытаются найти любые предлоги для того, чтобы оправдать свою пассивность и нежелание оказывать помощь населению Сирии, остро в ней нуждающемуся», - заявили в Минобороны

С целью срыва процесса возвращения сирийских граждан на родину подконтрольные США неправительственные организации стремятся дискредитировать руководство соседних с Сирией государств, обвиняя их в якобы негуманном принуждении беженцев возвращаться в свои дома.

В Минобороны призвали американское руководство и их союзников прекратить создавать искусственные препятствия российско- сирийской инициативе по возвращению сирийцев на родину и начать реальными делами оказывать помощь сирийскому народу, отменить действующие в отношении САР экономические санкции и наладить конструктивный диалог с законным сирийским правительством.

В военном ведомстве подчеркнули, что присутствие вооруженных сил иностранных государств на территории Сирии без согласия сирийских властей является незаконным, способствует затягиванию конфликта и ухудшению ситуации в республике.

Также в МО РФ отметили, что необходимо консолидировать усилия по политическому урегулированию кризиса в САР и созданию условий для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания.

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