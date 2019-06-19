Во Владивостоке полыхает крыша жилого дома: видео

Во Владивостоке загорелся большой жилой дом. Огонь охватил его крышу практически полностью.

Кадры пожара опубликованы в социальных сетях. Как видно, небольшую часть крыши уже удалось потушить, но огонь успел распространиться дальше. Едкий черный дым клубами поднимается от горящего здания.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Очевидцы сообщают о четырех пожарных расчетах и скорой помощи. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.