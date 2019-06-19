«Били ногами и палками»: очевидец смертельной драки в Москве рассказала подробности случившегося

Очевидец произошедшего на востоке Москвы конфликта рассказала подробности происшествия. Инцидент произошел в 5:30 утра.

«Полшестого утра. Я сюда пришла. Одна драка была около метро, вторая вот здесь была (в нескольких метрах от станции метро - прим.ред). Там они ногами сильно (били). Я смотрела, как один из них удирал на другую сторону (побежал - прим.ред.), другие побежали за ним, били ногами около машин. Потом на асфальте били ногами, палками, палки летели вдребезги», - рассказала женщина.

По информации очевидца, всего в драке участвовало около пяти-семи человек. Когда приехала полиция, они начали убегать.

Массовая драка произошла рано утром 19 июня на Семеновской площади возле станции метро «Электрозаводская». В результате инцидента погиб один человек. По предварительным данным, он скончался в результате ножевого ранения. Еще трое участников драки с телесными повреждениями доставлены в больницы. Причина случившегося выясняется.