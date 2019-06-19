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Небензя уличил ряд стран в искажении информации по Сирии

Наталия Майорова
00:52 19.06.2019
Постпред РФ при ООН отметил, что распространяемая рядом стран информация не имеет ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажает обстановку там.
Небензя уличил ряд стран в искажении информации по Сирии
© Фото: Dennis Van Tine ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ряд стран транслирует международному сообществу искаженную информацию по ситуации в Сирии. С таким сообщением выступил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН.

«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле», - отметил он.

Вместе с тем Небензя подчеркнул, что российская сторона соответствующие договоренности соблюдает. При этом сочинский меморандум по Сирии полностью реализуется.

Небензя добавил, что все боевые действия в Сирии продиктованы необходимостью отвечать на провокации боевиков.

«Акцентируем еще раз - вооруженные силы Сирии и Воздушно-космические силы России наносят удары исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов», - заключил он.

В марте текущего года Небензя прокомментировал развитие военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике. Он подчеркнул, что она в последнее время претерпела существенный изменения.

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