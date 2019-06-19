Трамп назначил нового и.о. министра обороны США

Глава Сухопутных сил США Марк Эспер назначен исполняющим обязанности министра обороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

После отставки в январе 2019 года Джеймса Мэттиса, обязанности главы оборонного ведомства США исполнял Патрик Шанахан, который, по словам Трампа, решил не претендовать на должность постоянного руководителя Пентагона, и уделить больше времени своей семье.

В сообщении глава государства также поблагодарил Шанахана за «чудесную» работу.

В мае этого года Дональд Трамп собирался выдвинуть Патрика Шанахана на пост постоянного главы оборонного ведомства. По словам пресс-секретаря президента США, он принял решение, основываясь на том, что Шанахан «великолепно служил стране и продемонстрировал лидерские качества».