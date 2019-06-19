В партии Зеленского решили вернуть Донбасс «словом»

Украина собирается вернуть самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики не «пушками и снарядами», а «словом». Такое заявление сделал лидер пропрезидентской украинской фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Информационное оружие… гораздо страшнее и действеннее, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием - информационно», - приводит слова политика УНИАН.

Согласно заявлениям руководителя партии, Киев будет пытаться донести до жителей Донбасса то, что их «любят и хотят, чтобы они вернулись».

Трудно представить, как украинские власти реализуют подобный план, ведь еще недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести диалог с лидерами ЛНР и ДНР.