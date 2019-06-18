Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что главной темой их общения станет обсуждение вопросов Крыма и Донбасса.

Авторы статьи прямо спросили у Зеленского, что он скажет Путину, когда впервые с ним встретится. Президент Украины дал понять, что собирается сразу же поднять тему территориальной принадлежности Крымского полуострова и Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Я бывал там (в Крыму – прим. ред.) много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», - цитирует Зеленского Bild.

Коснувшись же ранее конфликта в Донбассе, глава Украины прямо заявил, что не готов к диалогу с лидерами ДНР и ЛНР. При этом он не выступает против продолжения переговоров в «нормандском формате».

Напомним, Крым вновь стал российским регионом в 2014 году, после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что после этого вопрос о принадлежности Крыма не стоит даже поднимать.