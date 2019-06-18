Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2019 года

В Роскачестве обновили рейтинг лучших смартфонов 2019 года. В топ устройств, подвергшихся анализу по множеству разнообразных параметров, вошли представители сразу нескольких компаний.

Так, продукция фирмы Samsung заняла практически все строчки десятки лучших. В начале и конце списка значатся смартфоны Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy Note 9, Galaxy S10e, Galaxy S9+ и S9 соответственно. Гегемонию южнокорейского конгломерата разбили китайский Huawei и его P30 и P30 Pro, а также американские iPhone XS Max и XS, оказавшиеся в середине списка.

Чтобы рейтинг был как можно более объективным, эксперты оценили качество фото- и видеосъемки представленных телефонов, их производительность, качество прослушивания музыки, удобство использования и прочность. При этом, в Роскачестве советуют не сбрасывать со счетов устройства, не попавшие в десятку, так как различия между ними могут быть минимальными.