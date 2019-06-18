Уникальные протезы сосудов изобрели казанские врачи

Казанские хирурги изобрели протезы сосудов, которые после установки полностью замещаются собственными тканями живого организма. В случае успеха эта новейшая разработка позволит детям, страдающим врожденными пороками развития сосудов, не проходить многократно через тяжелейшие операции.

Так, в 2012 году ученый-хирург института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Вячеслав Аверьянов начал разработку совершенно нового и уникального протеза сосудов, который смог бы «растворяться» в организме.

Команда ученого получила патент и провела первые операции на свиньях. Результат был ошеломляющим. Уже на следующий день после операции животные активно двигались и просили еду. Все медицинские показатели были также в норме. При этом, по словам соруководителя проекта Алмаза Гараева, период восстановления составил порядка 65 дней. Сюда же входит полное изменение протеза и его сращивание с собственной тканью.

«Его уникальность в том, что он становится практически единым целым с организмом, а не является инородным телом, как все существующие на сегодня протезы. Используемые синтетические протезы – это практически тряпочки. Очень высока вероятность инфицирования, потому что любая инфекция, которая попадает в кровь, "садится" на этот протез, и побороть ее на протезе очень сложно. Мы надеемся, что наши протезы смогут заменить все синтетические конструкции, которые используются сегодня», – пояснил руководитель кардиохирургического подразделения университетской клиники КФУ Данияр Хазиахметов.

Суть самой операции заключается в том, что из организма вырезается отдельный участок аорты брюшной полости и заменяется на биодеградируемый протез. В данном случае это понятия является ключевым. Любой организм, не только человеческий, едва может принять инородное вторжение и чаще всего отталкивает его. Суть нового изобретения заключается в том, что он не оказывает сопротивления, а, наоборот, - распространяется в организме и создает питательную среду для роста клеток. Таким образом получается, что ученым фактически удалось запустить регенерацию тканей сосудов.

«К сожалению, это хотя и биологически инертный материал для организма, но он не становится до конца единым целым с организмом. Поэтому возможно формирование каких-то свищей, аневризм по краям каких-то анастомозов. Опять же это низкая устойчивость к инфекционным агентам», - добавил Хазиахметов.

В любом случае новейшее изобретение обещает стать настоящим прорывом в детской хирургии. Протезы сосудов ставят и сейчас, но ребенок растет, а импланты нет, поэтому приходится делать несколько операций. Впрочем, совсем скоро эта технология может остаться в прошлом.