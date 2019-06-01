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Роспотребнадзор выявил новую схему обмана в автосалонах

Наталия Майорова
08:17 01.06.2019
Специалисты ведомства озвучили критерии, которые должны насторожить при покупке автомобиля.
Роспотребнадзор выявил новую схему обмана в автосалонах
© Фото: uwe umstätter imageBROKER.com, Globallookpress

Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне, в результат чего обнаружили массу нарушений прав потребителя. Соответствующая операция была проведена в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые были зафиксированы надзорным органом с 2017 года.

По словам специалиста-эксперта отдела организации надзора Анны Ожигановой, при заключении договоров купли-продажи людям была предоставлена недостоверная информация. В частности, после приобретения автомобиля выяснялось, что стоимость машины гораздо выше заявленной в отличие от комплектации, которая, наоборот, оказывалась гораздо скромнее.

Кроме того, при заключении договора купли-продажи за счет кредита выяснялось, что процентная ставка по нему вовсе не 5,9% годовых, как было озвучено, а 20-22%.

Эксперты Роспотребнадзора лично убедились в достоверности претензий покупателей после того, как отправились в салон для проверки работы схемы. Сделка заключалась на протяжении восьми часов, а все происходящее было записано на диктофон, сообщает сайт «Российской газеты».

В результате стало известно, что клиент автосалона получает памятку с заведомо завышенной суммой кредита, а также с ложными сведениями о доходе, которые следует сообщить банку. При этом «фиксированная» ставка по кредиту растет от 4,5% до 7,9%, а затем в договоре оказывается и вовсе 16,7%.

При этом ПТС и СНИЛС были возвращены тайному покупателю лишь после того, как он сообщил о вызове полицейских. Уточняется в сообщении, по данной схеме работают несколько автосалонов. В Роспотребнадзоре добавили, что это говорит о систематической незаконной деятельности группы лиц.

Вместе с тем специалисты ведомства озвучили критерии, которые должны насторожить при покупке автомобиля.

В частности, речь идет о цене автомобиля на сайте или в рекламе, которая намного ниже средней по рынку. Также - о процентной ставке по кредиту, которая оказывается неоправданно низкой. Кроме того, следует обратить внимание на постоянное откладывание показа автомобиля в салоне под разными надуманными предлогами.

Специалисты убеждены, что следует обратить внимание и на сумму кредита, запрошенную у банка, если она в несколько раз превышает стоимость автомобиля. Если сотрудники предлагают заменить машину на другую марку или модель – это тоже повод для беспокойства.

Насторожить должен и сам процесс заключения договора, если он затягивается на целый день, а сотрудники салона, общающиеся с клиентом, постоянно меняются.

Ранее были названы самые продаваемые автомобили в России. Всего в перечень вошли пять моделей наиболее популярных машин у россиян.

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