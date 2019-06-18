Небензя призвал к беспристрастному расследованию атаки на танкеры в Оманском заливе

Россия осуждает атаки, совершенные на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя. Он выразил мнение о том, что недопустимо использовать подобные инциденты для нагнетания анти-иранских настроений, а все виновные должны понести наказание.

«Искусственное нагнетание обстановки и скоропалительные решения и обвинения не способствуют проведению беспристрастного международного расследования. Наоборот, они политизируют его, подрывая к нему доверие», - заявил Небензя.

После этого он призвал все стороны к взвешенным суждениям и диалогу. В то же самое время в Пентагоне уже одобрили отправку на Ближний Восток дополнительного воинского контингента, так как в США не сомневаются в причастности Ирана к инциденту с танкерами. Хотя никаких доказательств, кроме сомнительного качества фотографий, американская сторона так и не предоставила.