В Шведской коммуне на здании администрации появился флаг СССР

Неизвестные подняли флаг СССР над зданием администрации в шведской коммуне Тюбэ, передает газета Expressen.

Инцидент произошел утром 17 июня. Уточняется, что первым, кто обнаружил советский флаг, был 80-летний Бьерн Ярвхеден. В шесть утра он заметил знамя из окна своего дома, о чем позднее сообщил в приемную муниципалитета.

В службе безопасности заявили, что произошедшее необходимо рассматривать со всей серьезностью. По словам начальника охраны муниципалитета Густава Сундмана, об инциденте будет доложено в правоохранительные органы поселения. На данный момент неизвестно, кто мог поднять флаг, если допуск в здание имели только служащие.

«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем», - пояснил Сундман.

Сейчас над зданием вновь поднят флаг коммуны. Отмечается, что коммуна Тэбю в Швеции находится на втором месте в стране по уровню среднего дохода населения и на шестом по доле жителей с полным высшим образованием.