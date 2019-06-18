Пассажиры устроили бунт на борту самолета в Толмачево

В Новосибирском аэропорту Толмачево из-за бунта пассажиров на два часа задержался вылет рейса в Таиланд. Причиной тому стала возможная неисправность судна, в частности неполадки с двигателем, который потребовал дополнительной проверки перед вылетом.

Рейс № 5421 авиакомпании AZUR air должен был вылететь по расписанию в 22:00 из аэропорта Толмачево в таиландский город Паттайя, однако самолет долгое время не могли завести, после чего люди начали паниковать и возмущаться, а затем некоторые заявили, что никуда не полетят на этом самолете, потому что он, по их мнению, неисправен.

Позднее порядка десяти человек покинули борт и заявили, что намерены обращаться в высшее руководство авиакомпании, в случае, если им не предоставят другой борт. Другие же пассажиры оставались на своих местах ждать вылета.

В call-центре авиакомпании подтвердили, что самолет вылетел с задержкой, в 23:35 по новосибирскому времени.

«Да, летит, у него в 19:35 вылет был, это время московское. Почти час он уже летит...Там была задержка: изначально состав запросил дополнительное время на технический осмотр, а далее был отказ пассажиров от полета и снятие пассажиров и их багажа», - сообщили в call-центре.

Кроме того, как уточнили в авиакомпании, экипаж действовал по инструкции, поскольку самолет был действительно неисправен. Что касается покинувших борт, то компенсации за отказ от полета им не положен.

Ранее в Сочи, где по окончании работы российского фестиваля «Кинотавр» звезды отечественного кинематографа, именитые режиссеры и продюсеры должны были вылететь в Москву. Сперва вылет самолета задержали на несколько часов, но на этом неприятности для пассажиров не закончились.

После того, как, наконец, посадка на борт состоялась и самолет начал разгоняться, подняться в небо он не смог. Позднее ситуация повторилась. Как стало известно, в общей сложности рейс задержался на восемь часов. Комментариев по данному инциденту от пресс-службы авиакомпании к настоящему времени не поступало.