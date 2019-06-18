Охота дельфинов под Крымским мостом попала на видео

Черноморские дельфины устроили охоту неподалеку от Крымского моста. Не стесняясь проплывающих мимо судов.

Кадры «дельфиньих игр» тут же попали в Сеть. Явление это не самое частое, а в такой непосредственной близи от людей и вовсе. За кадром слышны восторженные людские возгласы. На видео дельфины стремительно преследуют свою добычу и выпрыгивают за ней из воды.

Охота в Керченском проливе продлилась недолго. Незамедлительно расправившись с пойманной добычей, дельфины, еще немного полавировав между судами, уплыли прочь.