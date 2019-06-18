В Алеппо возобновили производство мебели ручной работы

В сирийском Алеппо восстановили производство мебели ручной работы: кровати, кресла и комоды местные мастера создают по старинной традиционной технологии.

Они отмечают, что работают только с материалами высочайшего качества, а резьбу доверяют исключительно опытным краснодеревщикам.

При этом среди сотрудников много и тех, кто раньше был владельцем подобных производств. Однако война изменила их судьбы: во время войны боевики вывезли все оборудование, а цеха полностью разрушили.

По словам производителей, стоимость такой мебели превышает десятки тысяч долларов. Тем не менее, от заказов нет отбоя. В основном вся продукция идет на экспорт. Такое производство помогает обеспечить работой всех, кто в ней нуждается.