Названы самые популярные мужские и женские профессии России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали, какие профессии были наиболее востребованы и популярны в ушедшем 2018 году у мужчин и женщин России.

В целом, самое большое количество представительниц слабого пола выполняли работу продавцов или были задействованы в сфере образования – таких набралось 4,7 и 3,7 миллиона человек соответственно. Третью строчку в лестнице профессий заняли специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона человек); в экономической и административной сферах, в свою очередь, работали 2,2 миллиона женщин. Причем, к примеру, непосредственно уличными торговцами проработали всего лишь 10 тысяч человек.

Мужчины же вполне логично оказались более склонными к физической работе: 6,6 миллионов из них работали в ушедшем году водителями и операторами подвижного оборудования, а следующие строчки вслед за ними заняли рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производств и строительства – 3,8 и 2,2 миллиона мужчин соответственно. Многие также работали охранниками (2,2 миллиона) и чуть меньше были задействованы в области науки и техники (2,1 миллиона человек). Об этом сообщает RT.

Ранее в России также составили рейтинг самых востребованных профессий. Ими стали повар и продавец-кассир. На третьем месте расположились педагоги, а также в топ-5 рейтинга вошли юристы и специалисты по социальной работе.