«Знаем, где бурить»: Тимошенко пообещала сделать Украину «газовым конкурентом» России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина сможет стать конкурентом России по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объемов добычи сырья.

«Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через 2-3 года мы запустим собственную систему», - заявила политик в эфире телеканала Newsone.

Тимошенко уточнила, что газотранспортная система страны имеет для этого достаточно запасов и технологий.

Она также предложила в качестве альтернативного плана развития отрасли рассмотреть запуск проектов в сфере сжиженного газа со строительством терминалом СПГ в портах Одессы и Николаева. Ранее, уточнила политик, этому препятствовали соображения национальных интересов.

Украина ранее призвала страны Евросоюза подготовиться к газовому кризису в связи с тем, что действующие контракты с «Газпромом» на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала также «весьма вероятным», что новое соглашение заключено не будет.