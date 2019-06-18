Расхитители храмов: в полиции раскрыли резонансное дело о краже ценных икон в Раменском

Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД РФ совместно с Московским уголовным розыском и МУ МВД РФ «Раменское» задержали воров, похитивших несколько икон из храма в селе Кривцы Раменского района.

Сообщается, что в ночь на 30 января четверо мужчин, тайно проникнув в здание, выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божьей Матери «Смоленская», в честь которого и был возведен храм.

Помимо прочего, по данным МВД, злоумышленники украли также еще несколько икон, в общей сложности более пяти. Все задержанные привлечены по статье 158 Уголовного кодекса России «Кража», а в частности, по пункту «в» части третьей – «кража, совершенная в крупном размере». В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста, троих других – домашнего ареста. Также в процессе расследования был установлен заказчик преступления, который около 5 лет находился в розыске. Он также задержан.

В настоящий момент все похищенные иконы найдены и возвращены на свои законные места в храме в селе Кривцы.