Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Суть закона заключается в том, что если в случае выполнения комплексных кадастровых работ на земельном участке выясняется, что землевладелец фактически использует большую площадь, чем следует из официальных документов, он окажется вправе дооформить неучтенный объем.

Между тем, в Российской Федерации проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости. Такое решение было принято на уровне правительства РФ. Для решения этой задачи потребуется значительное время, а также проведение комплексных кадастровых работ и использование инновационных инструментов.