Незваный гость: огромный агрессивный аллигатор пришел на кухню за вином

Утро одного из жителей города Клируотер во Флориде началось с неприятного сюрприза: мужчину на кухне встретил огромный аллигатор. На инцидент обратил внимание таблоид The Daily Star.

В частности, как говорится в сообщении, аллигатор проник в дом через окно. Напуганный мужчина незамедлительно позвонил полицейским, после чего заперся в спальне.

© ClearwaterPolice, Facebook

«Я не уйду отсюда, пока вы не приедете», - заявил он сотрудникам полиции.

Прибывшие на место правоохранители с помощью ловушки поймали рептилию. Уточняется также, что аллигатор успел опрокинуть несколько бутылок с вином и получил небольшие порезы в момент, когда его поймали.

© ClearwaterPolice, Facebook

Однако в инциденте, по данным полиции, никто не пострадал. Теперь рептилию отправят на частную ферму в Форт-Мид. Кадры отлова аллигатора были опубликованы на Facebook.

Это не единственный аллигатор, который в попытке получить свое решается на крайние меры. Так, другая огромная рептилия грубо вырвала добычу у рыбака.