Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве народа Украины». Такое заявление дипломат сделал во время интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, отметив «пророссийскую позицию» Вайля и Швезиг.

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подверг критике антироссийские санкции со стороны ЕС, а глава правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой.

Мельник, в свою очередь, считает, что подобные заявления могут свидетельствовать о «предательстве» со стороны немецких политиков. По мнению дипломата, Вайль и Швезиг своими действиями «разрушают доверие к Германии».

Во вторник, 18 июня, состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Согласно заявлениям официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, канцлер ФРГ Ангела Меркель и украинский лидер обсудят отношения двух государств, реализацию минских соглашений, а также реформы на Украине.