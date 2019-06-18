Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».

Представители компании-разработчика - Turkish Aerospace Industries (TAI) - отметили, что в настоящее время разработка самолета переходит в активную фазу: уточняются летно-технические характеристики самолета, также идет поиск поставщиков различных подсистем для TF-X.

Кроме того, разработкой ракетного вооружения для TF-X занимается крупнейший турецкий производитель ракетного вооружения компания Rocketsan.

Также в компании отметили, что приоритетом для компании станет поставка самолета в национальные ВС.

Напомним, что знаменитый Международный авиасалон «Ле-Бурже - 2019» открылся 17 июня и продлится до 23 июня.