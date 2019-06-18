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Трамп анонсировал массовую депортацию нелегальных мигрантов

Наталия Майорова
05:41 18.06.2019
Президент США добавил, что мигранты «будут высланы так же быстро, как и пришли».
Трамп анонсировал массовую депортацию нелегальных мигрантов
© Фото: ruptly.tv

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на будущей неделе в стране начнется массовая депортация нелегальных мигрантов. Об этом лидер США написал в своем Twitter.

«На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Трамп добавил, что мигранты «будут высланы так же быстро, как и пришли».

Американский лидер не упустил случая обвинить своих противников-демократов в бездействии в сфере контроля миграции. Он подчеркнул, что они являются единственными, кто ничего не предпринимает. В качестве примера Трамп привел Мексику, которая «благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу», останавливая людей до того, как они доходят до южной границы.

То же касается и Гватемалы, которая намерена подписать Соглашение о «третьей безопасности в стране», уточнил американский президент.

Ранее сообщалось, что США и Мексика заключили договоренности по укреплению сотрудничества для обеспечения лучшей защиты общей границы. Согласно документу мексиканская сторона теперь обязана разместить Национальную гвардию по всей стране, уделяя особое внимание южной границе, для урегулирования потока нелегальных мигрантов.

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