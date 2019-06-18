В результате мощного землетрясения в Китае погибли 11 человек
Землетрясение ощущали жители таких крупных городах, как Чэнду и Чунцин.
© Видео: ray4tesla, twitter © Фото: ray4tesla, twitter
По меньшей мере 11 человек стали жертвами двух мощных землетрясений, произошедших в центральной китайской провинции Сычуань вечером 17 июня. Еще 122 человека получили ранения в результате буйства стихии.
Как пишет агентство Reuters, сначала сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9, а 30 минут спустя произошли повторные толчки магнитудой 5,2.
В материале отмечается, что землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 км, ощущали жители таких крупных городах, как Чэнду и Чунцин. От подземных толчков пострадали некоторые здания. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.