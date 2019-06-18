Пес-революционер устроил бунт во время прогулки: видео

В канадской провинции Онтарио появился пес, олицетворяющий нежелание что-либо делать. Свое противостояние с миром животное выражает достаточно просто: во время прогулки пес всеми усилиями сопротивляется и стремится остановить назойливого человека, ведущего его по улице.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, собака, предположительно породы золотистый ретривер, ложится на землю, в результате чего молодому человеку приходится тянуть животное за поводок. При этом рядом с протестующим животным стоят три ни в чем неповинные собаки, которые терпеливо ждут горе-мученика.

Спустя какое-то время ретривер встает, делает несколько шагов, но снова решает вступить в неравную схватку, и человек вынужден заново тянуть животное за собой. Чем закончилось противостояние – неизвестно.