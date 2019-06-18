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Вкус лета: названы регионы РФ с самой дорогой и дешевой клубникой

Наталия Майорова
04:21 18.06.2019
Купить клубнику в традиционных точках продаж можно дешевле всего в Иркутске - килограмм обойдется в 179 рублей, и дороже - в Красноярске: за 652 рубля.
Вкус лета: названы регионы РФ с самой дорогой и дешевой клубникой
© Фото: pixabay

Эксперты выяснили, где россияне могут приобрести клубнику по самой высокой и низкой стоимости. Специалисты сервиса объявлений «Юла» совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» провели анализ спроса на эту ягоду в Интернете, а также в традиционных точках торговли.

Таким образом выяснилось, что россияне могут приобрести килограмм клубники в Сети по средней цене 270 рублей. При этом если речь идет об оптовой закупке, то ягоду купить можно дешевле еще на 15% - за 230 рублей.

«Интересно, что в условиях повышенного спроса скидку на клубнику делают только 5% продавцов», - цитирует сообщение РИА Новости.

Самая дорогая ягода достается жителям Сибири: например, в Тюмени килограмм стоит около 600 рублей, в Иркутске – 540 рублей, а жители Красноярска могут приобрести клубнику за 530 рублей.

Затем в рейтинге следует Москва: жители и гости города могут полакомиться килограммом ягоды в среднем за 460 рублей, а в Волгограде это удовольствие обойдется в 340 рублей.

Меньше всего платить за клубнику удается в Сочи: там килограмм ягоды стоит в среднем 130 рублей. При этом низкая стоимость зафиксирована также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге: сочная летняя клубника обойдется здесь за 170 рублей за килограмм.

Что же касается традиционных точек торговли, то дороже всего ягода стоит в Красноярске – 652 рубля за килограмм. Затем следует Москва – 364 рубля, и Новосибирск – 309 рублей.

Самая дешевая стоимость за килограмм клубники зафиксирована в Воронеже – 115 рублей, а также в Краснодаре – 125 рублей и Иркутске – 179 рублей.

Клубнику в магазинах сейчас можно купить на протяжении всего года. Но все же ягоды, выращенные на грядках в России, продают в начале лета. В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как не ошибиться при выборе клубники.

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