Опубликовано видео с места смертельного ДТП на МКАД
На 12 км внешней стороны Московской кольцевой автодороги автомобиль наехал на препятствие, после чего перевернулся.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на МКАД. Об этом говорится в сообщении столичного управления ГИБДД.
«На 12 км внешней стороны МКАД автомобиль совершил наезд на препятствие и опрокинулся. В результате один человек погиб и двое пострадали», - приводит ТАСС сообщение ведомства.
В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее под Челябинском битумовоз влетел в фуру, после чего загорелся. Из-за случившегося движение по трассе М-5 было перекрыто. Позже в Сети появилось видео инцидента.