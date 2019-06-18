Опубликовано видео с места смертельного ДТП на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на МКАД. Об этом говорится в сообщении столичного управления ГИБДД.

«На 12 км внешней стороны МКАД автомобиль совершил наезд на препятствие и опрокинулся. В результате один человек погиб и двое пострадали», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее под Челябинском битумовоз влетел в фуру, после чего загорелся. Из-за случившегося движение по трассе М-5 было перекрыто. Позже в Сети появилось видео инцидента.