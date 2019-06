Американские СМИ заявили об инопланетной угрозе для ВВС США

Инопланетяне угрожают национальной безопасности США: к такому выводу пришла группа уфологов, опубликовав так называемые «доказательства» своей гипотезы. Причем сразу два авторитетных издания поддержали версию об «НЛО», отметив, что в небе над Соединенными Штатами происходят загадочные вещи, уточняет немецкий журнал Der Spiegel.

Речь идет о The New York Times и The Washington Post: оба издания всерьез убеждены, что небо над США «наполнено» таинственными вещами.

«Летчики-истребители видели в небе объекты, которые часами передвигались со сверхзвуковой скоростью, не имели "различимого двигателя" и не выделяли выхлопных газов. С лета 2014 по март 2015 года над восточным побережьем США такие встречи происходили ежедневно», - уточняет The New York Times.

Второе издание разместило публикацию, в котором читателям сообщалось о якобы небольших шарообразных объектах без крыльев, винта и двигателя. При этом они «врывались» в закрытое воздушное пространство военных баз, убеждает читателей американское СМИ.

Слухи об этом получили стремительное оглашение после инцидента в американском Розуэлле, когда в 1947-м там по официальной версии якобы разбился метеозонд «Могул». К 1970-м мир наполнили слухи о «Зоне 51» - военной базе США в Неваде, где якобы хранятся обломки инопланетных кораблей и останки их пилотов. На базе действительно испытывали разную невидимую стелс-авиатехнику, и до сих пор о ней ничего официально неизвестно. Исключительно то, что подойти к ней нельзя, поскольку она тщательно охраняется.

Немецкое издание проанализировало данные американской прессы и уфологов, после чего журналисты пришли к выводу, что пришельцы якобы «играют» с американскими ВВС.

В период с 1970-х по 1980-е годы все это тоже наблюдалось. По данным немецкого издания, до 2012-го года по официальным данным в Пентагоне действовала секретная «Продвинутая программа идентификации авиационных угроз». Под названием скрывалась группа охотников за НЛО. Позже ее финансирование прекратили из-за отсутствия явных аргументов в пользу ее существования.