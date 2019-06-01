Умер знаменитый наркобарон, вдохновивший создателей фильма «Гангстер»

Известный наркобарон из Гарлема Фрэнк Лукас, разбогатевший в 1970-е годы, скончался на 89-м году жизни в Нью-Джерси, сообщает издание Deadline.

Во время войны во Вьетнаме он занимался транспортировкой крупных партий героина в США. Сам Лукас утверждал, что наркотики перевозили в гробах американских солдат, однако позже эту легенду удалось опровергнуть.

В 1976 году к нему домой нагрянули сотрудники ФБР и Управления по борьбе с наркотиками. Его арестовали и приговорили к 70 годам лишения свободы, однако через пять лет заключения освободили по УДО, поскольку он согласился сотрудничать со следствием.

В 1984 году Лукаса вновь задержали и осудили на семь лет за попытку обменять наркотические вещества. Он вышел на свободу в 1991 году.

Жизнь криминального авторитета вдохновила знаменитого американского режиссер Риддли Скотта на создание фильма «Гангстер» с Дензелом Вашингтоном в главной роли.