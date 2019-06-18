Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске
Всего на борту самолета находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента пострадавших нет.
© Фото: Марк Агнор, РИА Новости
Во вторник, 18 июня, в аэропорту Якутска произошел инцидент: там пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.
Все пассажиры и экипаж рейса 403 Якутск - Зырянка были эвакуированы. Причиной инцидента стала неисправность самолета Ан-24.
Уточняется, что у самолета «на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления», что и привело к выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП.
Всего на борту самолета находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента пострадавших нет. Однако происшествие повлияло на другие рейсы: шесть из них были отложены.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.