Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске

Во вторник, 18 июня, в аэропорту Якутска произошел инцидент: там пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Все пассажиры и экипаж рейса 403 Якутск - Зырянка были эвакуированы. Причиной инцидента стала неисправность самолета Ан-24.

Уточняется, что у самолета «на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления», что и привело к выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП.

Всего на борту самолета находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента пострадавших нет. Однако происшествие повлияло на другие рейсы: шесть из них были отложены.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.