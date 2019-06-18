Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Авиастроительная американская корпорация Boeing в первый день работы одного из самых престижных авиасалонов в мире - во французском Ле Бурже - не получила ни одного заказа. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Согласно сообщению телеканала, компания ожидала уменьшение количества заказов на свои самолеты после серии авиакатастроф с участием Boeing.

Как сообщил ее глава Деннис Меленберг, основная цель Boeing в настоящий момент заключается в том, чтобы убедить потенциальных клиентов, что безопасность самолетов является приоритетом для компании и они готовы на все, чтобы вернуть их «обратно в небо».

Ранее сразу несколько стран заявили о неполадках в работе авиалайнеров, а безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как два самолета этой модели потерпели крушение за последние полгода.