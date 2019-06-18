В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи мессенджера пожаловались на невозможность отправки сообщений и отсутствие подключения к Интернету.
© Фото: Carsten Rehder, globallookpress
Пользователи WhatsApp во многих странах столкнулись с проблемами в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает ресурс Downdetector, отслеживающий сбои и отключения в различных интернет-ресурсах.
По данным портала, наибольшее число жалоб было связано с проблемами с доставкой и получением сообщений (79%) и подключением к Интернету (18%).
О проблемах в работе мессенджера сообщили жители Испании, Великобритании, Германии и Италии, а также Бразилии, Перу, Колумбии и Мексики.
Ранее стало известно, что WhatsApp подаст иски в суд против тех пользователей, которые нарушают его правила. Под нарушениями подразумевается автоматизированная или массовая рассылка сообщений.