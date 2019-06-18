В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp во многих странах столкнулись с проблемами в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает ресурс Downdetector, отслеживающий сбои и отключения в различных интернет-ресурсах.

По данным портала, наибольшее число жалоб было связано с проблемами с доставкой и получением сообщений (79%) и подключением к Интернету (18%).

О проблемах в работе мессенджера сообщили жители Испании, Великобритании, Германии и Италии, а также Бразилии, Перу, Колумбии и Мексики.

Ранее стало известно, что WhatsApp подаст иски в суд против тех пользователей, которые нарушают его правила. Под нарушениями подразумевается автоматизированная или массовая рассылка сообщений.