У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла

Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.

При этом музыкант добавил, что тесно сотрудничает со своими врачами и уже наметил план лечения, который, по мнению медиков, будет успешен на 90%.

«Лечение уже началось. Я буду держать всех в курсе», - написал Мастейн.

При этом он выразил благодарность своей семьей и всем неравнодушным. Музыкант сообщил, что из-за этой ситуации придется отменить большинство концертов в 2019 году.