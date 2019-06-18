Прекрасное далеко: названы самые востребованные профессии будущего

В ближайшие годы рынок труда может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов. Эксперты уверены: в будущем возрастет спрос на архитекторов интернет-вещей, IT-вещей, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров.

По данным сайта газеты «Известия», именно из-за отсутствия необходимого количества специалистов инженерных и IT-специальностей может затрудниться развитие сквозных технологий. Эксперты отмечают, что без устранения дефицита разрыв с лидерами цифровизации будет сложно преодолеть.

Не исключено, что высокая потребность будет в кадрах по таким направлениям, как искусственный интеллект, а также анализ данных, робототехнике, виртуальной реальности и интернет-вещей.

Также востребованными могут оказаться специалисты, способные работать в режиме многофункциональности: управлять людьми, общаться с контрагентами, искать нестандартные решение и разрабатывать методологии. Другими словами - те работники, которые обладают набором качеств, пока еще неподвластным машинам.

Новые профессии

Специалисты уточняют: архитекторам интернета вещей предстоит обеспечивать подключение множества устройств, оптимизацию хранения информации, а также заниматься передачей и обработкой данных.

Инженер по безопасности данных будет отвечать за конфиденциальность, шифрование и предотвращение несанкционированного доступа к информации.

IT-юристы займутся сопровождением бизнеса в условиях цифровой экономики.

Что же касается консультантов по робоэтике, то им будет необходимо разбираться в морально-этических, социальных и юридических аспектах взаимодействия роботов и людей. Также этим специалистам будет необходимо определять зоны ответственности за «поступки» машин и права и свободы робототехнических систем.

В будущем станут востребованы цифровые маркетологи и продюсеры.

Исчезающие виды

Специалисты уверены, что с рынка могут исчезнуть популярные сегодня профессии, такие как переводчики и операторы call-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, а также архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры и клиентские и кредитные менеджеры.

Всего около 375 миллионов работников уже к 2030 году будут вынуждены сменить профессию, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда, опубликованные в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.