СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, у экс-главы государства было много проблем со здоровьем. Политик страдал от доброкачественной опухоли и нервных спазмов на левой стороне лица. С осени 2017 Мурси находился под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что египетский генпрокурор Набиль Садек отдал распоряжение сотрудникам генеральной прокуратуры, а также прокуратуры госбезопасности установить причины смерти Мухаммеда Мурси.

Экс-глава государства ушел из жизни в понедельник, 17 июня, во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Напомним, третьего июля 2013 года Мурси свергли с поста главы государства в результате военного переворота. Его место занял бывший министр обороны страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Шестнадцатого мая 2015 года Мурси был приговорен к смертной казни за участие в массовом побеге из тюрьмы, а в 2016 году ему дали пожизненное заключение.

Позже бывшего президента Египта признали катарским шпионом и приговорили к 15 годам тюрьмы.