СМИ озвучили детали убийства по делу главы Раменского района

Следователи не исключают, что женщина, по подозрению в убийстве которой был задержан глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, могла быть задушена. При этом, как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, происшествие могло произойти в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой отрицает свою вину. По словам Кулакова, в последний раз он видел погибшую якобы в апреле.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения», после чего скрылся с места происшествия.

В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании в отношении Кулакова меры пресечения. Как сообщили «Звезде» в ГСУ СК по Московской области, подозреваемый сейчас содержится в СИЗО Лобни.